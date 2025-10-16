Liga de Portoviejo informa que Bryan Angulo 'está estable' y denuncia amenazas a su plantel

El jugador Bryan Angulo es uno de lo referentes en el ataque de Liga de Portoviejo.

Liga de Portoviejo emitió un comunicado en sus redes sociales este jueves 16 de octubre del 2025 sobre el incidente ocurrido con el delantero Bryan Angulo. El atacante resultó herido tras un ataque armado en las afueras del estadio Reales Tamarindos. El equipo informó que el estado del jugador 'está estable'.

En el pronunciamiento de la 'Capira' se destacó la atención rápida. "Gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable".

En el mismo comunicado se detalló que varios jugadores del club han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre ante Búhos por el torneo nacional de ascenso a la Serie B. En el duelo de ida, en Portoviejo, ganó 2-1 con un tanto polémico que fue catalogado como un 'gol fantasma'.

El duelo de revancha será este viernes 17. "Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión".

El documento firmado por Mónica Zambrano, la presidenta, hace un llamado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a la Asociación de Fútbol de Manabí y a las autoridades a garantizar la seguridad de los actores de la competición dentro y fuera de la cancha.