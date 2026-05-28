Tuberculosis, desnutrición... la crisis de salud que golpea a las cárceles de Ecuador

Crisis de salud por tuberculosis y desnutrición en cárceles de Ecuador

Las cárceles de Ecuador vuelven a estar en el centro de la preocupación pública por el aumento de enfermedades y las denuncias sobre condiciones sanitarias críticas.

La alerta volvió a crecer las últimas semanas y, este jueves 28 de mayo de 2026, un pronunciamiento oficial descartó un brote de tuberculosis en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.

El anuncio ocurrió luego de que un vehículo de medicina legal fuera visto saliendo del recinto penitenciario, donde murió un privado de libertad cuya causa de fallecimiento todavía no ha sido confirmada públicamente.

La cárcel de El Encuentro fue construida durante el gobierno de Daniel Noboa y actualmente alberga a personas sentenciadas de alto perfil, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, y procesados bajo prisión preventiva como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta investigaciones judiciales.

Mientras el SNAI sigue guardando silencio sobre la situación sanitaria en la cárcel del Encuentro, fue captado el vehículo de medicina legal saliendo esta tarde de dicho centro carcelario.



Urge que el Estado transparente la información ⬇️ pic.twitter.com/M2cPC71Nl6 — Fabricio Vela (@fabriciovelav) May 27, 2026

Más de 600 muertes por tuberculosis en cárceles de Ecuador

Aunque el Gobierno ha descartado una epidemia de tuberculosis en las prisiones, cifras difundidas por el propio Ministerio de Salud reflejan una situación preocupante dentro del sistema penitenciario.

El 13 de febrero de 2026, el subsecretario de Vigilancia, Protección y Control de la Salud, Andrés Carrazco, aseguró que no existía una epidemia en las cárceles del país. Sin embargo, ese mismo día confirmó que más de 600 personas privadas de libertad murieron por tuberculosis durante el año 2025.

Las cifras oficiales entregadas en esa fecha mostraron además que en 2025 se registraron 2 649 casos de tuberculosis dentro de centros penitenciarios.

Los datos reflejan el impacto de la enfermedad en un sistema carcelario marcado por el hacinamiento y las dificultades de acceso a servicios médicos.

Un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública correspondiente al primer trimestre de 2026 también evidenció un crecimiento sostenido de casos de tuberculosis en Ecuador.

El reporte mostró un promedio cercano a 500 nuevos contagios mensuales a escala nacional.

La provincia de Guayas concentra la mayor cantidad de casos. Según el informe, hasta marzo de 2026 se contabilizaron 1 160 contagios y una tasa de 24 casos por cada 100 000 habitantes. De ese total, 509 casos correspondían a personas privadas de libertad.

Reporte de Casos por Provincia 📊 Reporte de Casos y Tasas por Provincia Provincia Total Casos Tasa/100 000 Casos PPL (%) Fallecidos (Comunidad) Fallecidos (PPL) Guayas 1,160 24.0 509 (43.9%) 22 16 Santa Elena 61 14.9 15 (24.6%) 6 0 El Oro 86 11.3 12 (14%) 6 0 Los Ríos 89 9.0 11 (12.4%) 5 0 Esmeraldas 52 8.5 11 (21.2%) 3 1 Sucumbíos 16 7.9 2 (12.5%) 1 0 Napo 11 7.7 0 (0%) 0 0 Loja 37 7.4 3 (8.1%) 2 0 Orellana 14 7.0 0 (0%) 0 0 S.D. Tsáchilas 37 6.9 4 (10.8%) 0 0 Cañar 16 6.7 0 (0%) 1 0 Azuay 46 5.5 29 (63%) 0 0 Manabí 79 4.6 8 (10.1%) 3 0 Chimborazo 20 4.1 1 (5%) 1 0 Galápagos 1 3.3 0 (0%) 0 0 Morona Santiago 7 3.3 0 (0%) 0 0 Cotopaxi 15 3.0 6 (40%) 0 1 Bolívar 5 2.4 0 (0%) 0 0 Tungurahua 12 2.1 0 (0%) 0 0 Pichincha 66 2.0 0 (0%) 6 0 Zamora Chinchipe 2 1.7 0 (0%) 0 0 Pastaza 2 1.6 0 (0%) 0 0 Imbabura 3 0.6 1 (33.3%) 0 0 TOTAL NACIONAL 1,837 10.2 612 (33.3%) 56 18

Otras provincias con cifras elevadas fueron Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas.

Desnutrición y enfermedades de transmisión sexual preocupan en las prisiones

La situación sanitaria en las cárceles no solo está relacionada con la tuberculosis. Reportes periodísticos y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre problemas de alimentación y enfermedades de transmisión sexual dentro de los centros penitenciarios.

En enero de 2026, el diario español El País publicó una investigación sobre la crisis de salud en las cárceles ecuatorianas. El reportaje señalaba que la falta de medicinas y alimentos estaba agravando las condiciones de miles de presos en diferentes provincias del país.

Según esa investigación, alrededor de 35 000 personas privadas de libertad sufrían problemas de desnutrición crónica debido a la escasez de alimentos en las cárceles ecuatorianas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil también difundió cifras sobre fallecimientos en la Penitenciaría del Litoral. De acuerdo con datos basados en registros del Snai y Criminalística, al menos 600 presos murieron en 2025 por problemas relacionados con salud y alimentación en ese centro carcelario.

Las denuncias sobre enfermedades, falta de atención médica y escasez de medicinas se producen en medio de la crisis de seguridad que atraviesan las cárceles del país desde hace varios años.

Organizaciones sociales y familiares de presos han pedido mayor control sanitario y acceso permanente a tratamientos médicos.

Mientras continúan las alertas por posibles contagios de tuberculosis en distintos centros penitenciarios, las autoridades mantienen monitoreos sanitarios y controles epidemiológicos dentro de las 36 cárceles del Ecuador.