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Seguridad

Santa Elena: Encuentran 108 partes de fauna silvestre ocultas en una comuna

Tras denuncias ciudadanas, las autoridades encontraron partes de especies. 

Autoridades incautaron partes de especies en Santa Elena.

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

10 may 2026 - 16:19

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Técnicos de la Unidad de Bosques y Vida Silvestre de Santa Elena y la Policía localizaron 108 partes de fauna silvestre ocultas en una comuna de Santa Elena.

El hecho sucedió en un operativo realizado el 10 de mayo de 2026, enfocado en combatir el tráfico ilegal de especies.

Autoridades rescataron especies vivas

Las autoridades también rescataron seis "especímenes vivos", incluyendo venados de cola blanca y saínos de collar.

La intervención se realizó tras denuncias sobre presunto tráfico ilegal de fauna.

Las especies vivas fueron trasladadas a un centro especializado para su atención veterinaria y manejo.

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