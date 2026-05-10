Santa Elena: Encuentran 108 partes de fauna silvestre ocultas en una comuna

Técnicos de la Unidad de Bosques y Vida Silvestre de Santa Elena y la Policía localizaron 108 partes de fauna silvestre ocultas en una comuna de Santa Elena.

El hecho sucedió en un operativo realizado el 10 de mayo de 2026, enfocado en combatir el tráfico ilegal de especies.

Autoridades rescataron especies vivas

Las autoridades también rescataron seis "especímenes vivos", incluyendo venados de cola blanca y saínos de collar.

La intervención se realizó tras denuncias sobre presunto tráfico ilegal de fauna.

Las especies vivas fueron trasladadas a un centro especializado para su atención veterinaria y manejo.