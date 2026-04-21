Violencia en Napo: ataque armado en zona comercial de Tena

Dos personas murieron en un ataque armado en plena zona comercial en la ciudad de Tena, provincia de Napo, la tarde del lunes 20 de abril de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que hombres armados realizan varias detonaciones al interior de una barbería de la zona.

Además de los dos muertos se registraron dos heridos, uno de ellos menor de edad. Los moradores y comerciantes de la avenida 15 de Noviembre se aglomeraron en el lugar mientras llegaban los servicios de emergencia.

La Policía Nacional acordonó la escena y se recabaron al menos 20 indicios balísticos. En el interior del local quedaron los cuerpos con varios impactos de bala.

Uno de los heridos es un menor de edad que pasaba por el lugar al momento del ataque. Otros niños y adolescentes se encontraban en el lugar, ya que la hora del ataque coincidió con la salida de planteles educativos.

En medio de la creciente ola de violencia que atraviesa Ecuador, el presidente Daniel Noboa dispuso toque de queda en nueve provincias, incluida la amazónica de Sucumbíos.