Un presunto miembro de Hezbolá fue aprehendido en Ecuador, según ministro Reimberg

Un ciudadano sirio fue aprehendido en Ecuador por ser presuntamente de Hezbolá.

Un ciudadano de origen sirio, identificado con las iniciales M.H., fue aprehendido en Ecuador tras ser señalado como presunto integrante de la organización Hezbolá, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, este miércoles 25 de marzo.

La aprehención se produjo dentro de operativos de inteligencia desarrollados en coordinación entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional.

Según las autoridades, el extranjero ingresó de forma irregular al país y figura como objetivo terrorista para Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con Hezbolá.

"Como lo advirtió el presidente Daniel Noboa, estructuras vinculadas a Hezbolá han intentado operar en el país. No es casual que justo en medio de un estado de excepción, con el trabajo que venimos haciendo con Estados Unidos, grupos terroristas internacionales pretendan extender sus tentáculos en Ecuador", señaló Reimberg.

Los antecedentes del detenido se remontan a 2005, cuando fue capturado por la Policía Nacional bajo acusaciones de liderar una red de tráfico de drogas.

Según la información oficial, esta estructura habría movilizado millones de dólares mediante contactos en aeropuertos, recursos que presuntamente financiaban actividades de Hezbolá.

"En 2005 fue apresado por la Policía Nacional al liderar una red de tráfico de drogas, que a través de cómplices en aeropuertos, llegaron a mover millones de dólares que aportaban recursos directamente a este grupo terrorista. Fue liberado con medidas cautelares en 2012", añadió el Ministro del Interior.

Según el titular de esa Cartera de Estado se iniciaron los trámites de deportación respectivos. "No toleraremos terroristas en el país. Tendrán el tratamiento que merecen".