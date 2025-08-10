Un militar fue hallado sin vida al interior de su habitación en la Base Aérea de Manta

El cuerpo del militar fue trasladado a la morgue para determinar las causas de la muerte. Re

Diego Alexis Jarrín, un teniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, fue hallado sin vida al interior de la Base Militar de Manta, en Manabí, informó la entidad castrense este domingo 10 de agosto del 2025.

Se conoce que el uniformado estaba involucrado en un siniestro de tránsito en que falleció la teniente Vanesa Coronel, horas antes.

El cuerpo de Jarrín se encontró dentro de una habitación en el destacamento militar, cerca de su arma de dotación y cartuchos, la noche del sábado 9 de agosto, confirmó la entidad castrense en un comunicado.

Las autoridades presumen que el oficial se suicidó. Sin embargo, se realizan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Según la autopsia, Jarrón, de 27 años, murió por un disparo en la cabeza.

Se conoce que horas antes, un accidente de tránsito acabó con la vida de Vanesa Coronel, también oficial de la FAE, cuando circulaba por vía El Aromo-Redondel del Colorado, en Manta, cerca de los terrenos donde se levantaría la Refinería del Pacífico. Jarrín habría estado junto a Coronel al momento del siniestro.

La FAE emitió un comunicado de condolencias por las muertes de sus oficiales, pero no confirmó si ambos hechos estarían conectados.