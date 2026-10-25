Militares decomisan celulares y objetos prohibidos durante requisa en cárcel de Cuenca

Militares decomisaron nueve celulares y otros artículos prohibidos durante una requisa en el CPL Azuay N.º 1, en Cuenca.

Nueve teléfonos celulares, objetos cortopunzantes y otros artículos prohibidos fueron decomisados durante una requisa militar en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N.º 1, ubicado en Cuenca. El operativo fue informado este domingo 25 de octubre de 2026.

Según el Ejército Ecuatoriano, la intervención se ejecutó en coordinación con otras instituciones del Estado, como parte de las operaciones de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX).

Los uniformados inspeccionaron diferentes celdas y espacios del centro penitenciario para identificar artículos no autorizados.

¿Qué encontraron los militares en la cárcel de Cuenca?

De acuerdo con el reporte del Ejército Ecuatoriano, durante la requisa se decomisaron:

9 teléfonos celulares

5 cargadores de celular

3 objetos cortopunzantes

2 pipas artesanales

2 audífonos

Los artículos fueron encontrados en distintas áreas del establecimiento penitenciario y retirados durante la intervención.