Trump reacciona al regreso de María Corina Machado a Venezuela

Donald Trump expresó su deseo de que María Corina Machado esté a salvo tras su regreso a Venezuela este domingo 25 de octubre de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este domingo 25 de octubre de 2026 al regreso de María Corina Machado a Venezuela, después de permanecer casi diez meses fuera del país.

Consultado por periodistas en Washington, Trump aseguró que desconocía la noticia, pero expresó su deseo de que la dirigente opositora se encuentre a salvo.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo." Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El regreso ocurre en medio de negociaciones políticas

El retorno de Machado se produce mientras el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene negociaciones sobre el futuro político de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

Machado y sus aliados insisten en la necesidad de establecer un calendario para celebrar elecciones presidenciales.

Mientras tanto, Washington ha señalado que es necesario avanzar en la estabilización económica y la reconstrucción institucional antes de convocar a nuevos comicios.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre cómo ingresó Machado a Venezuela ni sobre una posible participación de Estados Unidos en su regreso.