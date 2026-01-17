Daniel Noboa evalúa estrategias de seguridad y desarrollo junto con ministros y secretarios

l presidente de la República, Daniel Noboa, lideró la sesión de Gabinete Ministerial, con la participación de ministros y secretarios de Estado, en el Palacio de Gobierno.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dirigió una sesión de trabajo con su Gabinete Ministerial en el Palacio de Carondelet este sábado 17 de enero del 2026. El plan fue revisar las estrategias gubernamentales de seguridad, defensa y desarrollo social, con el objetivo de evaluar los avances iniciales del año y establecer prioridades para 2026.

El Ejecutivo analizó los resultados de las políticas implementadas en los primeros días del 2026. Noboa enfatizó la importancia de una presencia permanente en el territorio y una colaboración total entre instituciones públicas. La agenda priorizó la seguridad, donde el ministro del Interior, John Reimberg, expuso los logros de operativos en puertos nacionales

Los voceros del Gobierno Destacó la incautación de 3,2 toneladas de droga en Guayaquil, resultado de inspecciones exhaustivas en contenedores. En materia de defensa, el ministro Gian Carlo Loffredo informó sobre el despliegue de 10 mil efectivos militares en Los Ríos, Manabí y Guayas. El alto mando se trasladó a Guayaquil para optimizar la toma de decisiones.

Loffredo anunció el lanzamiento de una fase ofensiva en la estrategia nacional, destinada a responder con mayor firmeza a las amenazas de grupos criminales. En el ámbito de desarrollo social, la ministra Zaida Rovira presentó progresos en infraestructura para el cuidado ciudadano.

La cartera de Desarrollo Humano inició la repotenciación de 25 Centros de Desarrollo Infantil. Además, se prevé la inauguración de un nuevo centro gerontológico en febrero.