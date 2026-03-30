Desarticulan estructuras del crimen organizado en el Archipiélago de Jambelí

Armada del Ecuador ejecuta operativo en el Archipíélago de Jambelí

Las Fuerzas Armadas aprehendieron a tres supuestos peligrosos delincuentes vinculados a estructuras del crimen organizado, en el Archipiélago de Jambelí, este lunes 30 de marzo del 2026.

Tras obterner información coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia se ejecutó el operativo en el sector Estero Chupadores, mediante patrullajes fluviales y allanamientos a una camaronera.

En este lugar con fachada de camaronera "se incautaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres y equipos de comunicación, medios utilizados para actividades ilícitas", indicó un reportes del Ministerio de Defensa.

Videos compartidos por la Armada del Ecuador muestra a los detenidos junto a las armas de fuego y las radios que eran usadas como medios de comunicación.