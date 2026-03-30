Incendian moto y golpean a hombre señalado por robo de celulares en el norte de Quito

Un hombre fue golpeado señalado por el robo de celulares en el norte de Quito.

Un hombre fue golpeado y amarrado en la calle, luego de que moradores del norte de Quito lo señalaran por el robo de celulares. El hecho ocurrió la tarde de este lunes 30 de marzo de 2026.

Moradores y comerciantes de la avenida Mariana de Jesús retuvieron a un hombre señalado por robos en el sector. Luego de golpearlo, la turba quemó su ropa y zapatos, dejándolo semidesnudo sobre la acera.

Además, la motocicleta en la que se movilizaba fue quemada. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para apagar el fuego.

La vía fue parcialmente cerrada por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mientras se apagaba el fuego y se realizaban los procedimientos correspondientes.