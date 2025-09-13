Militares capturan en Ecuador a alias 'El Indio', presunto cabecilla del Frente Iván Ríos de la FARC

Alias 'El Indio' fue capturado en un operativo en la frontera norte de Ecuador.

Ángel Polibio Q. Ch., alias 'El indio' fue detenido en la frontera con Colombia por el Ejército ecuatoriano. Así lo informó las Fuerzas Armadas este sábado 13 de septiembre de 2025.

Alias 'El Indio' es considerado un objetivo de alto valor y señalado como uno de los cabecillas del Frente Iván Ríos, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, 'El Indio' estaría vinculado con actividades de minería ilegal.

Tras su detención en el sector de Maldonado, el hombre fue trasladado a Tulcán, capital de Carchi, para ser entregado a las autoridades.

El Ejército ecuatoriano apuntó que el operativo se realizó en horas de la madrugada. El detenido fue hallado con municiones y una subametralladora calibre 45, de uso militar.

"Es un blanco de alto valor para nosotros debido a que él sería el responsable de diferentes actos ilegales en todo lo que es la zona minera, desde extorsiones (...), inclusive asesinatos selectivos que podrían estar vinculados a este delito", dijo Fernando Silva, comandante de la IV División de Ejército Amazonas.

El militar a cargo del control en la frontera norte, con Colombia, agregó que se alias 'El indio' es un exmiembro de las FARC y es el segundo al mando del grupo disidente Frente Iván Ríos, "a cargo de todo lo que es la minería ilegal".

Silva indicó que alias 'El Indio' tiene cédula ecuatoriana y colombiana. En el vecino país su documento consta con el nombre Jaime Ángel Prado Quendi.