Militares graban operativo y muestran el rescate de dos víctimas de secuestro en Durán

Las Fuerzas Armadas infromaron este domingo 18 de octubre de 2026 que dos víctimas de secuestro fueron rescatadas. Asimismo, dieron a conocer sobre desarticulación de células delictivas en Durán.

En una operación militar permitió el rescate con vida a dos ciudadanos que permanecían secuestrados en el cantón Durán, provincia del Guayas.

Los uniformados irrumpieron en un inmueble utilizado como cautiverio, donde lograron la liberación de las víctimas y las pusieron a buen recaudo.

Aprehendidos y menores aislados

Durante la intervención, los efectivos militares lograron la aprehensión de dos personas y el aislamiento de cinco menores de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a la organización criminal Latin Kings.

Además del rescate y las detenciones, en el lugar se decomisaron armas de fuego y municiones empleadas para cometer actividades ilícitas en el sector.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado de inteligencia que permitió salvar la vida de los ciudadanos y asestar un nuevo golpe a las estructuras del crimen organizado.