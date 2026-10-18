Militares graban operativo y muestran el rescate de dos víctimas de secuestro en Durán
Un operativo militar en Durán permitió la liberación con vida de dos ciudadanos secuestrados, además de la detención de dos adultos y el aislamiento de cinco menores vinculados a los Latin Kings.
Las Fuerzas Armadas infromaron este domingo 18 de octubre de 2026 que dos víctimas de secuestro fueron rescatadas. Asimismo, dieron a conocer sobre desarticulación de células delictivas en Durán.
Captura de pantalla
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Actualizado:
18 oct 2026 - 13:00
En una operación militar permitió el rescate con vida a dos ciudadanos que permanecían secuestrados en el cantón Durán, provincia del Guayas.
Los uniformados irrumpieron en un inmueble utilizado como cautiverio, donde lograron la liberación de las víctimas y las pusieron a buen recaudo.
Aprehendidos y menores aislados
Durante la intervención, los efectivos militares lograron la aprehensión de dos personas y el aislamiento de cinco menores de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a la organización criminal Latin Kings.
Además del rescate y las detenciones, en el lugar se decomisaron armas de fuego y municiones empleadas para cometer actividades ilícitas en el sector.
Las autoridades destacaron el trabajo coordinado de inteligencia que permitió salvar la vida de los ciudadanos y asestar un nuevo golpe a las estructuras del crimen organizado.
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