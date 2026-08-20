Muerte de alias ‘Pan Quemado’ eleva a cuatro los fallecidos en la cárcel del Encuentro

Jean Carlos Quiñónez Rodríguez, conocido como alias ‘Pan Quemado’, murió el lunes 17 de agosto de 2026 en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Quiñónez, de 24 años, permanecía recluido en el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, ubicado en la comuna Juntas del Pacífico. Su cuerpo fue entregado a sus familiares el miércoles 19 de agosto, luego de que se realizara la autopsia.

La familia sostiene que la muerte se produjo por asfixia y denuncia que el cuerpo presentaba signos de violencia. Su madre aseguró a medios de comunicación que semanas antes había visto a su hijo en buen estado de salud y cuestionó las circunstancias en las que recibió la noticia de su fallecimiento.

Reclamos por la falta de comunicación en la cárcel

Alias ‘Pan Quemado’ estaba recluido desde marzo, luego de ser detenido en Posorja. Las autoridades lo señalaban como presunto líder de la organización criminal Los Lobos.

Su muerte reactivó los reclamos de familiares de otros internos, quienes denuncian dificultades para comunicarse con los presos y conocer lo que ocurre dentro del centro.

Los familiares también anunciaron que el próximo 24 de agosto presentarán una demanda ante la Unidad Judicial de Santa Elena relacionada con la incomunicación en la Cárcel del Encuentro.

Hasta el momento, según la información pública, el Snai y el Ministerio del Interior o su titular, John Reimberg, no se han pronunciado públicamente sobre este caso.