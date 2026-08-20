Quito: GPS de celular robado dio con la guarida de banda que asaltó un local en Cumbayá.

La Policía Nacional rastreó un teléfono celular hasta la vivienda usada como refugio en Cumbayá.

En el sitio se halló un arma de fuego, municiones y motocicletas empleadas por repartidores.

Una mujer fue aprehendida tras un operativo policial desplegado en el sector de La Primavera y la Ruta Viva, en la parroquia de Cumbayá, al oriente de Quito.

La intervención responde al robo a mano armada perpetrado en el local comercial, de donde dos delincuentes sustrajeron USD 2 400 en efectivo y varios celulares.

La Policía Nacional rastreó un teléfono celular hasta la vivienda usada como guaridad de una banda en Cumbayá. Foto: Policía Nacional

Según el informe oficial de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 del martes 18 de agosto del 2026.

Los implicados ingresaron al establecimiento a bordo de motocicletas, amenazaron a la propietaria ya los clientes para arrebatarles sus pertenencias antes de darse a la fuga.

Rastreo por GPS y allanamiento

La captura se logró gracias al rastreo por señal de GPS de uno de los teléfonos celulares robados y al análisis de las cámaras de videovigilancia.

Con esa información, los agentes ubicaron la vivienda utilizada como guarida en las calles De las Orquídeas y Ruta Viva.

En el inmueble, los uniformados aprehendieron a Karleni J., de 25 años y nacionalidad extranjera, quien no pudo justificar la posesión de un arma de fuego.

Al revisar el lugar, la Policía también encontró bajo un colchón una pistola calibre 9 mm cargada con 10 municiones sin percutir.

La Policía Nacional rastreó un teléfono celular hasta la vivienda usada como guaridad de una banda en Cumbayá. Foto: Policía Nacional

Asimismo, en el sitio se incautaron dos motocicletas marca Thunder, cascos y dos mochilas de 'delivery'.

Estos objetos coincidían con las imágenes de los asaltantes, según las autoridades.

Implicado tenía boleta de captura

Durante el procedimiento, la conviviente de la aprehendida identificó a uno de los participantes directos en el asalto.

Fue identificado como Ricardo M., también de nacionalidad extranjera y de 20 años de edad.

La institución policial reveló que este individuo ya había sido detenido hace seis meses por tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional rastreó un teléfono celular hasta la vivienda usada como guaridad de una banda en Cumbayá. Foto: Policía Nacional

Sin embargo, la autoridad judicial competente le otorgó la libertad con medidas cautelares.

Actualmente, el sospechoso cuenta con una boleta de captura activa por haber incumplido dichas medidas.