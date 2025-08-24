Muerte violenta en el cantón Las Naves, en Bolívar, una de las zonas bajo estado de excepción

Una de las fotografías al momento de la intervención policial en la zona de Las Naves, en Bolívar.

Un hecho violento se registró en el cantón Las Naves, en Bolívar, el sábado 23 de agosto del 2025 y la Policía Nacional investiga lo ocurrido. Según las primeras investigaciones, un menor de 17 años es uno de los principales sospechosos del fallecimiento de un hombre en su vivienda.

Una de los testigos contó parte de lo ocurrido. La madre de la víctima, de 35 años, llamó a la Policía cuando llegó a su vivienda y encontró a su hijo con heridas de bala. Ella relató que cuando ingresaba a su casa miró a un menor de edad salir de la propiedad en una moto con otra persona.

Daniel Noboa extiende el estado de excepción a cantones de Cotopaxi y Bolívar por violencia

El violento ataque ha generado conmoción en la zona. Las Naves fue una de las zonas incluida en estado de excepción ampliado por el presidente Daniel Noboa. Según el Gobierno Nacional, el cantón Las Naves, Echeandía y La Maná, en Cotopaxi, son zonas para descanso de las mafias.

De acuerdo a las primeras indagaciones policiales, el menor de edad salió de la cárcel hace unos cuatro meses y fue reclutado nuevamente por un GDO que operaría en el lugar. Supuestamente sería parte de la banda de Los Choneros.