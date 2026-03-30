Hallan muerto y embalado a periodista Jorge Cuesta en su vivienda, en Guayaquil

El periodista Jorge Cuesta fue hallado sin vida dentro de su vivienda en Guayaquil.

El periodista Jorge Cuesta fue hallado sin vida dentro de su vivienda, en el norte de Guayaquil, este lunes 30 de marzo de 2026. Las autoridades levantaron el cadáver y acordonaron la escena.

El líder barrial era conocido en el sector de Sauces 6, donde vivía y fue hallado por la Policía Nacional maniatado y embalado. Aún se desconocen las causas del crimen.

El hombre de 79 años fue visto por última vez conversando con un hombre en situación de calle, horas antes de ser hallado muerto, según relataron testigos, quienes aseguraron que era común que él ayudara a personas vulnerables.

Una de las vecinas de Cuesta ingresó a la vivienda y halló el bulto embalado en una de las habitaciones. Más temprano el hombre con el que Cuesta fue visto conversando, conocido como alias 'El Mono', dijo a un visitante que el periodista no estaba en casa.

La Unión Nacional de Periodistas, núcleo Guayas, emitió una nota de pesar por la muerte de Cuesta, quien también era sociólogo y presidente del colectivo "Sauces es poder".