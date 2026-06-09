Dos muertos y cinco heridos tras ataque armado en una cancha de volley en Chongón

La Policía llegó a la escena del crimen en Chongón, Guayaquil.

Una noche de recreación terminó en tragedia en el sector de Chongón, una parroquia de Guayaquil. Allí se perpetró un ataque armado que dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 del lunes 8 de junio de 2026, mientras un grupo de amigos compartía un asado y jugaban un partido en una cancha de volley.

Según las primeras investigaciones, cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra quienes se encontraban reunidos.

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Según datos preliminarees, los atacantes realizaron disparos indiscriminados, provocando que los presentes intentaran escapar de la cancha. Sin embargo, varias personas fueron alcanzadas por los proyectiles.

Cuando los agentes de la Policía Nacional arribaron al sitio encontraron a una persona sin vida. Otra de las víctimas falleció posteriormente mientras recibía atención médica en una casa de salud.

Además, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención especializada.

Tras el ataque, personal policial ejecutó labores de recolección de indicios para las investigaciones que permitan esclarecer las causas del crimen e identificar a los responsables. Equipos de Criminalística también realizaron el levantamiento de los cuerpos.