Niña de 5 años desaparecida en Otavalo, Imbabura; la Policía y Fiscalía activaron Alerta Emilia

La menor de cinco años, Cielo Quilumba Herrera, está desaparecida. Según la información oficial, la niña estaba en el parque de San Rafael, en Otavalo, el 27 de diciembre, y alrededor de las 16:00 sus familiares no volvieron a verla.

La Policía Nacional y la Fiscalía General emitieron una Alerta Emilia para que la ciudadanía colabore en su búsqueda y poder lograr información sobre su paradero.

Según la descripción mide unos 80 centímetros, tiene ojos y cabello negro y la piel trigueña. En caso de que alguien la reconozca o tenga información sobre su paradero, debe informar a las autoridades al 1800 DELITO (335486), que es una línea confidencial.

La Alerta Emilia es un sistema de emergencia rápida para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en alto riesgo y que existe en Ecuador desde agosto de 2018. Su origen se debe a un caso ocurrido en diciembre de 2017.

Se trata de Emilia Benavides, una niña de 10 años, que fue secuestrada en Loja. Luego de cuatro días, se halló su cuerpo en una quebrada. Su deceso está vinculado a una red de pornografía infantil.

Ese caso y el ejemplo del sistema de búsqueda de menores estadounidense y aplicado en decenas de países, llamado Alerta Amber, inspiró a las autoridades. Así construyeron la herramienta que permita la ubicación temprana de los niños desaparecidos, para intentar evitar los desenlaces fatales.