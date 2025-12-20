Localizan a niño con autismo desaparecido en la provincia de Loja tras activar alerta Emilia

La Policía confirmó que localizaron al niño Ronny Nikolas Camacho Apolo tras la activación de alerta Emilia. El menor de edad, que tiene diagnóstico de autismo grado dos, desapareció el 19 de diciembre del 2025.

La alerta se difundió a las 09:49 de este sábado, pero dos horas después de confirmó su hallazgo.

El niño de seis años salió de su casa a las 14:00 del viernes 19 de diciembre del 2025 en Puyango, en el barrio El Paraíso de la provincia de Loja. Desde entonces sus familiares desconocían su ubicación y emprendieron una intensa búsqueda a escala nacional.

Las autoridades no han confirmado donde fue ubicado, pero detallaron que el niño recibió asistencia y fue entregado a sus familiares.

La Alerta Emilia es un sistema de alerta temprana de Ecuador para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situación de alto riesgo. Se implementó en 2018 tras la muerte de Emilia Benavides.