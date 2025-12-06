Una niña colombiana de 10 años era obligada a mendigar en Quito y fue rescatada por la Policía

La Policía Nacional de Ecuador informó sobre el rescate de una niña colombiana de 10 años.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en coordinación con la Policía Nacional y Ministerio del Interior de Colombia informó este sábado 6 de diciembre el rescatede una niña de 10 años de nacionalidad colombiana en Quito.

Según la información difundida, la niña era utilizada por su padre para pedir dinero en buses y centros comerciales para cumplir con la cuota diaria. La víctima estuvo por más de tres días encerrada en una vivienda.

“La víctima, de nacionalidad colombiana, estuvo por más de tres días encerrada en una vivienda”, informó el Ministerio del Interior, en su cuenta de la red social X, la mañana de este 6 de diciembre de 2025.

El rescate fue coordinado por la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en coordinación con la Policía Nacional y Ministerio del Interior de Colombia. La menor fue puesta a buen recaudo, tras un cheque médico para constatar su estado