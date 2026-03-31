Daniel Noboa: 'Hemos capturado al 60% de las cabezas criminales que operaban en el país'

El presidente Daniel Noboa durante la ceremonia de entrega de patrulleros en Quito.

El presidente Daniel Noboa anunció que en las operaciones militares realizadas en el país han permitido capturar al menos al 90% de las cabecillas de grupos criminales que operan en el país.

"Hemos capturado a las cabeza casi el 90% de las cabezas criminales que operaban en este país", dijo Noboa en una entrevista radial desde la ciudad de Machala este martes 31 de marzo del 2026.

Según el primer mandatario también hay una reducción de aproximadamente el 40% en los delitos que más afectan a los ciudadanos, como robo común, extorsiones y secuestro.

(Noticia en desarrollo...)