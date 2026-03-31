Tres personas fueron acribilladas al interior de un vehículo en Santa Lucía

tres hombres fueron acribillados en el interior de un vehículo en el cantón Santa Lucía

Tres hombres fueron acribillados en el interior de un vehículo la noche del lunes 30 de marzo del 2026 en el cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas.

Se conoce que las víctimas fueron interceptadas cerca de un centro de diversión nocturna, a pocos metros del redondel del ingreso al cantón.

Según medios locales, dos cuerpos quedaron al interior de los vehículos sin camisetas y con impactos de bala en el tórax, mientras que el tercer cuerpo estaba al exterior.

El crimen se reportó cerca de las 21:00, en la vía San Pedro–El Espinal, cuando moradores alertaron a la Policía tras observar un vehículo estacionado con dos ocupantes que presentaban múltiples impactos de bala.

La Policía Nacional llegó al sitio para iniciar las investigaciones y levantar indicios que determinen las responsabilidades en estas muertes violentas.

Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue de Daule para las autopsias correspondientes, mientras que el vehículo se llevó a los patios de la Policía Judicial.