Nuevo traslado de presos desde Guayaquil hacia la cárcel del Encuentro en Santa Elena

La vía a Daule se cerró la madrugada de este martes 11 de noviembre para trasladar a los presos.

Un amplio operativo de seguridad se desplegó desde la madrugada de este martes 11 de noviembre de 2025 en la vía a Daule, al noroeste de Guayaquil, por el traslado de un nuevo grupo de personas privadas de libertad hacia la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

El movimiento se inició cerca de la 01:00 y mantuvo cerrada la vía durante más de dos horas, mientras 17 buses con reclusos avanzaban custodiados por fuerzas especiales.

El traslado de presos se inició la mañana del lunes, tras dos hechos violentos en la cárcel de Machala. El Gobierno informó que el exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado hacia la nueva cárcel.

El Gobierno informó que este operativo forma parte del plan de redistribución penitenciaria anunciado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de reducir la violencia en las cárceles del país.

El traslado masivo se produjo apenas dos días después de la masacre en la cárcel de Machala, donde fueron asesinados 32 reclusos. Según el Gobierno, estos movimientos buscan fortalecer la seguridad interna y separar a los miembros de bandas delictivas que mantienen disputas dentro del sistema carcelario.

La cárcel de El Encuentro, inaugurada recientemente, fue construida con una inversión de USD 52 millones y está diseñada para albergar a 800 personas privadas de libertad.

Este centro cuenta con tecnología de control de última generación, cámaras con reconocimiento facial y sistemas automatizados que impiden el ingreso de objetos prohibidos, según explicó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario aseguró además que la prisión dispone de servicios médicos integrales, lo que evitará que los internos sean trasladados a hospitales externos, práctica que en ocasiones ha sido utilizada para facilitar fugas o contactos con el exterior.

Hasta el momento, unos 300 reos provenientes de los centros penitenciarios de Latacunga, Portoviejo, Turi y Guayaquil han sido reubicados en El Encuentro, dentro de un plan progresivo que busca descongestionar las cárceles más conflictivas del país.

Con esta medida, el Gobierno de Noboa intenta consolidar una nueva etapa en la política penitenciaria nacional, tras una crisis que ha dejado más de 500 personas asesinadas en las cárceles desde 2021, producto de enfrentamientos entre organizaciones criminales.