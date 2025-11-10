'Bienvenido al nuevo hogar'; Noboa confirma que Glas fue llevado a cárcel del Encuentro

"Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales". Con ese mensaje, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que el ex vicepresidente Jorge Glas es uno de los 300 presos trasladados a la cárcel del Encuentro.

El ex vicepresidente fue trasladado a la cárcel del Encuentro este lunes 10 de noviembre de 2025. El traslado se hizo el mismo día en presos de diferentes prisiones del país fueron llevados hasta este centro carcelario ubicado en Santa Elena.

El presidente Daniel Noboa, a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), confirmó junto a fotografías en las que se observa al ex vicepresidente del Gobierno de la Revolución Ciudadana ser ingresado a la Cárcel del Encuentro.

Glas fue llevado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, por condenas que tiene en firme por casos de corrupción, como Odebrecht y Sobornos, y una sentencia de primera instancia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí