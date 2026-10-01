Nutricionista del IESS secuestrada en Durán fue liberada tras operativo policial

La nutricionista del IESS secuestrada en Durán fue localizada sana y salva en El Recreo, luego de que sus captores la abandonaron durante un operativo policial.

Una nutricionista del Hospital del IESS de Durán, secuestrada el pasado viernes en la ciudadela Ferroviaria, fue localizada este 30 de septiembre en la segunda etapa de El Recreo, después de un operativo ejecutado por la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión de la Policía.

La mujer había sido interceptada cerca de las 08:00, cuando salía de su vivienda rumbo a su trabajo. Según Ecuavisa, tres hombres armados la sacaron por la fuerza de su vehículo en un hecho que quedó registrado por una cámara de vigilancia y duró alrededor de 10 segundos.

Captores la abandonaron durante el operativo

El jefe del Distrito Durán, Santiago Gavilanes, explicó que los secuestradores abandonaron a la víctima cuando se percataron del despliegue policial en la zona.

La mujer recibió atención médica y, de acuerdo con la Policía, se encuentra sana y salva y ya se reúne con sus familiares. Hasta el momento no hay detenidos por este caso.

Chone Killers estarían detrás del secuestro

Gavilanes indicó que los presuntos responsables ya están identificados y señaló que una facción de los Chone Killers, denominada Gato CelI, estaría detrás del secuestro. Esa es la línea de investigación policial y todavía debe determinarse judicialmente la responsabilidad de los involucrados.

La Policía también investiga la vivienda donde fue encontrada la mujer, pues existe la sospecha de que pudo haber sido arrebatada a sus propietarios. En el inmueble solo se encontraron recipientes con comida. Además, los agentes buscan el vehículo utilizado por los secuestradores.

Familiares de la mujer señalaron que su padre también habría sido víctima de un secuestro en otra ocasión, aunque no ofrecieron mayores detalles por temor a represalias.