Homicidios de menores crecen en Ecuador: hubo 305 casos  en el primer semestre de 2026

El reclutamiento de menores es una grave violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes

305 menores de edad fueron asesinados, en el primer trimestre del 2026, en Ecuador. Los homicidios intencionales contra niños, niñas y adolescentes registra un incremento sostenido en Ecuador.

Según cifras del Observatorio de Niñez y Adolescencia, a partir de datos del Ministerio del Interior, los crimenes contra menores de 0 a 17 años pasaron de 40 casos en 2018 a 583 en 2025.

"A partir de 2022 esa cifra crece paulatinamente hasta registrarse una muerte de niños y adolescentes cada 23 horas en 2023, cada 21 horas durante el 2024. En el año 2025, hubo una muerte cada 15 horas", se menciona en un informe de ese organismo.

Además, según el Observatorio, "los 583 casos de 2025 ya superaron a todos los casos sumados entre 2014 a 2021; es decir, solo en un año han existido más homicidios que en un período de 8 años".

El informe también señala que el crecimiento de homicidios de niños, niñas y adolescentes entre 2018 y 2025 fue de 1 357,5%. La mayoría de víctimas tienen entre 12 y 17 años.

Las provincias con mayor incidencia

De acuerdo con información de Unicef, siete provincias concentran las mayores tasas de homicidios de menores:

Guayas

Los Ríos

El Oro

Esmeraldas

Sucumbíos

Manabí

Asamblea endurece penas por reclutamiento

El aumento de la violencia también ha puesto atención sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

En este contexto, la Asamblea Nacional aprobó una ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales.

La reforma plantea endurecer las sanciones para quienes recluten o utilicen a menores para cometer delitos. En el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena pasaría de 10 a 13 años de prisión a entre 22 y 26 años.

Según Unicef, "aunque no se cuenta con cifras oficiales públicas sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional en Ecuador, los datos de homicidios y detenciones permiten dimensionar, en cierta medida, el alcance del fenómeno".

Durante el segundo debate de la Ley, la asambleísta Diana Jácome, ponente del proyecto, señaló que más de 2 000 menores han sido detenidos en lo que va de 2026.

Unicef también señala que niños, niñas y adolescentes aparecen involucrados en detenciones relacionadas con delitos que podrían estar vinculados al reclutamiento.

Menores en situación de vulnerabilidad

El informe de Unicef advierte que el reclutamiento de menores de 18 años por grupos armados constituye una "grave vulneración de los derechos de la infancia y una forma extrema de violencia y explotación".

Según el organismo, las estructuras criminales buscan principalmente a menores que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, entre ellos quienes han perdido su entorno familiar o viven en situación de calle.

Una vez incorporados a las estructuras criminales, los menores pueden recibir tareas relacionadas con actividades violentas.