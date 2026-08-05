Operación internacional desarticula red que enviaba cocaína desde Ecuador a España

La Guardia Civil de España y la Policía de Ecuador realizaron un operativo conjunto este miércoles.

Una operación conjunta entre la Guardia Civil de España y la Policía Nacional de Ecuador permitió desarticular una organización criminal internacional dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia puertos españoles, indicó la entidad este miércoles 5 de agosto de 2026.

La investigación, denominada operación MONDRAGÓN, reveló una estructura que utilizaba empresas para aparentar actividades comerciales legales y ocultar droga en contenedores de carga.

Como resultado de distintas intervenciones realizadas durante 2024, las autoridades incautaron más de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.

Las investigaciones también permitieron identificar a los presuntos cabecillas de la organización, quienes operaban principalmente entre España y Dubái.

Ecuador, punto clave de la operación

Según las autoridades, la estructura criminal estaba dividida en tres ramas. Una de ellas operaba en Ecuador, desde donde salieron la mayoría de los cargamentos de droga decomisados. La organización controlaba la contaminación de contenedores en los principales centros logísticos del país, especialmente en el puerto de Guayaquil, antes de su envío hacia España.

La rama española estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes, quienes habrían creado un entramado empresarial para justificar la importación de mercancías desde Sudamérica y dar apariencia de legalidad a las operaciones comerciales.

Por su parte, una tercera estructura funcionaba desde Dubái y estaba conformada por inversionistas de origen albanés. Según la investigación, estos aportaban recursos económicos a las empresas utilizadas por la red para financiar las operaciones y camuflar los envíos de droga.

Operativos en Ecuador y España

La primera fase de la investigación en Ecuador se ejecutó en marzo de 2025. Durante el operativo se realizaron 50 allanamientos en distintos puntos del país y fueron detenidas 36 personas. En estas acciones participó personal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, integrado temporalmente a la fuerza policial ecuatoriana.

En España, tras más de dos años de investigación, las autoridades realizaron allanamientos en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz. El operativo dejó ocho personas detenidas o investigadas, además del decomiso de aproximadamente un millón de euros en efectivo hallados durante los registros en Arnedo, provincia de La Rioja.

Asimismo, las autoridades bloquearon bienes inmuebles, vehículos y productos financieros presuntamente vinculados con la organización.

La operación fue desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador, a través de las unidades UIACE y UIPA. Además, contó con la coordinación de Europol y de la Unidad Técnica de Policía Judicial mediante el proyecto GDIN.

La investigación en España estuvo dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.