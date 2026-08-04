Bloque de Seguridad reporta pérdidas por casi USD 20 000 millones a economías criminales

Las operaciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad entre enero y julio de 2026 habrían generado pérdidas cercanas a USD 20 000 millones para las economías vinculadas al crimen organizado, informó el Ministerio de Defensa este martes 4 de agosto de 2026.

De acuerdo con el balance oficial, las afectaciones económicas se concentran principalmente en el narcotráfico, seguido de la minería ilegal, además del tráfico de combustibles y de armas.

El Gobierno detalló que las pérdidas estimadas por actividad ilícita son las siguientes:

Narcotráfico: más de USD 14 000 millones .

más de . Minería ilegal: más de USD 4 000 millones .

más de . Tráfico de combustibles: más de USD 250 millones .

más de . Tráfico de armas, municiones y explosivos: más de USD 31 millones.

Según el Ejecutivo, estas cifras corresponden al impacto económico de las operaciones desarrolladas por las fuerzas del orden en distintos puntos del país durante los primeros siete meses del año.

En su pronunciamiento, el Gobierno señaló que estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, mediante intervenciones contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de combustibles y el tráfico de armas.

El balance fue presentado como parte de los resultados de la estrategia del Bloque de Seguridad, que mantiene operativos a escala nacional en el marco de la lucha contra el crimen organizado.