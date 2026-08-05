Búsqueda de Lizeth Bunshi en Quito: ¿es posible realizar buceo en el río Machángara?

Bomberos realizan búsquedas en el río Machángara, en el marco de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito.

Ya son más de 15 días de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito. La joven fue vista por última vez el pasado 19 de julio de 2026 en el sector de la exterminal Cumandá, en el Centro Histórico de la capital.

La última persona que habría estado con Lizeth fue Cristian V., quien fue procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, ambos habrían ingresado a una quebrada de la zona; sin embargo, solo el sospechoso habría salido, según las grabaciones de cámaras de seguridad que forman parte de la investigación.

Desde que se reportó la desaparición, los familiares de la joven de 28 años han realizado varias jornadas de búsqueda en la quebrada, junto con organismos de rescate de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

Una de las principales inquietudes de la familia es si es posible realizar labores de buceo en las aguas del río Machángara, donde se presume que Lizeth pudo haber caído.

Quebrada del río Machángara en el sector Cumandá en el centro de Quito. Foto: Roberto Cadena

¿Es posible realizar buceo en el río Machángara?

Según la Guía para el Buceo en Aguas Contaminadas (CWD, por sus siglas en inglés) de la Marina de Estados Unidos, se considera agua contaminada aquella que contiene sustancias químicas, biológicas o radiactivas que representan un riesgo agudo o crónico para la salud de quienes se exponen a ellas.

Dependiendo del nivel de contaminación, estas aguas se clasifican en categorías del 1 al 4. Por ejemplo, los relaves mineros corresponden a la categoría 1 por presentar altos niveles de contaminación —con posibles concentraciones de arsénico, cianuro, cobre, zinc, cromo y plomo, entre otros.

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Este tipo de componentes representan un riesgo extremo de lesiones o incluso la muerte para un buzo que no cuente con protección especializada.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el río Machángara presenta una mezcla de aguas residuales, aguas grises, contaminación biológica, virus y metales pesados, por lo que sus condiciones podrían ubicarse entre las categorías 2 y 3 de contaminación.

Quebrada del río Machángara en el sector Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Cortesía

Se requiere equipo especializado

José Solís, experto en buceo y representante de un centro de buceo PADI, explicó a Teleamazonas.com que la principal diferencia entre el buceo recreativo y el buceo en aguas negras o altamente contaminadas radica en la visibilidad.

“La cantidad de luz que entra al agua es lo que nos permite ver bajo la superficie. Cuando existe muy poca visibilidad, o incluso ninguna, dependiendo de qué tan oscuras y contaminadas sean las aguas, el buzo prácticamente trabaja a ciegas” José Solís, experto en buceo.

Solís añadió que en Ecuador no existen equipos especializados para este tipo de operaciones y que, en la mayoría de los casos, deben ser importados.

Trabajos de ASI Group LatAm en el área Salvage. ASI Group LatAm

“Cuando se trabaja en aguas contaminadas se utilizan trajes especiales que evitan que el buzo entre en contacto con el agua. Normalmente se trata de un traje seco, que mantiene una capa de aire entre el cuerpo y el material del traje. Ese aire se regula para impedir que entre humedad y evitar el contacto con agua contaminada o con agentes aún más peligrosos” José Solís, experto en buceo.

El experto indicó que únicamente el traje especializado puede costar entre 1.500 y 2.000 dólares. A ello se suma un casco o una máscara especial, cuyo valor bordea los 500 dólares adicionales, sin considerar otros equipos necesarios para este tipo de inmersiones.

Mientras tanto, los familiares de Lizeth Bunshi continúan buscándola en distintos puntos de Quito. A más de dos semanas de su desaparición, aún no existen indicios concluyentes sobre lo que ocurrió con la joven ni se ha determinado si su paradero está relacionado con las aguas del río Machángara.