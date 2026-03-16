Operaciones contra el crimen también serán fuera de las provincias con toque de queda

Más de 75 000 policías y militares se han movilizado para desplegar operativos en las cuatro provincias donde rige el toque de queda.

Las operaciones del Bloque de Seguridad contra el crimen organizado no se limitarán a las provincias donde rige el toque de queda focalizado. Así lo informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El toque de queda comenzó a las 23:00 del domingo 15 de marzo y culminó a las 05:00 del lunes 16 de marzo en Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Este medida se aplicará hasta el 31 de marzo.

El titular de esa Cartera de Estado enfatizó que, aunque el toque de queda se aplica en cuatro provincias, las acciones del bloque de seguridad no serán exclusivas de esas zonas y se desarrollarán en todo el país.

Según el funcionario, durante los operativos se busca destruir objetivos vinculados con estructuras delictivas, como caletas de armas y droga, centros de mando de organizaciones criminales y pistas clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.

Además, Loffredo señaló que las Fuerzas Armadas mantienen intervenciones contra la minería ilegal. En esas operaciones se autorizó el uso de artillería. “Vamos a destruir todo lo que esté relacionado con la minería ilegal y posteriormente tomaremos control del territorio”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que tras una evaluación de los resultados junto al presidente Daniel Noboa, se reportó la detención de más de 253 durante el primer día de toque de queda.

Reimberg también confirmaron la captura de un objetivo considerado de alto valor, quien era buscado desde hace tiempo por el Gobierno.

Según el ministro del Interior, las acciones continuarán enfocadas tanto en debilitar las economías criminales como en desarticular las estructuras de los grupos delictivos organizados.