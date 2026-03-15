Reimberg: 'Dispusimos el uso progresivo de la fuerza durante el toque de queda'

El ministro del Interior, John Reimberg, dio detalles de cómo se ejecutarán las operaciones del toque de queda

Antes de que inicie el toque de queda focalizado en Ecuador, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que se ejecutarán operaciones "de gran magnitud" para enfrentar a las estructuras del crimen organizado.

Las operaciones se realizarán durante 15 días, en un toque de queda nocturno que empezará desde las 23:00 y terminará a las 05:00 del día siguiente en Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según explicó el funcionario, más de 75 000 efectivos de la Policía Nacional del Ecuador y de las Fuerzas Armadas del Ecuador han sido movilizados para ejecutar estas intervenciones. Solo de la Policía son más de 35 000 uniformados.

Ministro pide a las personas que se queden en sus casas

El ministro Reimberg hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la restricción de movilidad y permanezca en sus hogares durante el horario del toque de queda.

“Vamos a concentrarnos en las operaciones y no queremos encontrarnos con personas que estén desafiando el toque de queda”, señaló. Recordó que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones de entre uno y tres años de prisión.

"Pido a los ecuatorianos que se queden en sus casas. No queremos víctimas colaterales, no queremos gente que no tiene ninguna participación en grupos delictivos resulte afectado dentro de las operaciones", indicó el titular de la Cartera de Estado.

Uso progresivo de la fuerza

Reimberg explicó que se han instalado dos centros de mando en Guayaquil, desde donde se coordinarán las intervenciones que también se extenderán a otras provincias. Además, indicó que el presidente Daniel Noboa participará en el monitoreo de las operaciones.

El Ministro aseguró que los operativos tendrán un fuerte impacto contra las organizaciones delictivas. “Hemos dado instrucciones directas para que se aplique el uso progresivo de la fuerza contra los grupos criminales”, afirmó.

Entre las medidas previstas también se contemplan cierres y controles para evitar que integrantes de estructuras delictivas abandonen las provincias donde se desarrollarán los operativos. "Los objetivos criminales están trazados, están reconocidos y están seguidos", dijo el Ministro.

Reimberg sostuvo que el objetivo del Gobierno es debilitar y destruir las economías ilegales que sostienen a estas organizaciones. “Vamos a utilizar toda la estructura de las fuerzas y todos los recursos a nuestro alcance para atacar al crimen organizado”, aseguró.