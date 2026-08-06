Cooperación, equipos...: congresistas de EE.UU. plantean a Ecuador como aliado fuera de OTAN

Lo que ganaría Ecuador si EE. UU. lo nombra aliado principal fuera de la OTAN

Cinco integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron que Ecuador sea designado como aliado principal fuera de la OTAN, una categoría que permitiría ampliar la cooperación en materia de seguridad, defensa y capacitación.

La petición fue enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, y aún deberá ser evaluada por el Gobierno estadounidense.

Cinco congresistas estadounidenses firmaron una carta con fecha 4 de agosto de 2026 en la que solicitan al Departamento de Estado otorgar a Ecuador el estatus de Aliado Importante no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El documento lleva las firmas de María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez, Carol D. Miller, W. Gregory Steube y Vern Buchanan.

¿Por qué proponen este reconocimiento para Ecuador?

Los legisladores sostienen que Ecuador desempeña un papel estratégico en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En la carta señalan que el país enfrenta un conflicto interno relacionado con organizaciones criminales y consideran que fortalecer sus capacidades de seguridad tendría efectos en toda la región.

El documento también menciona que cerca del 70% de la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa transita por las costas ecuatorianas, por lo que califican a Ecuador como un punto clave dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.

Según los congresistas, brindar un mayor respaldo a Ecuador contribuiría a enfrentar a estas organizaciones criminales. En la comunicación dirigida a Marco Rubio señalan que "un Ecuador fuerte debilita redes criminales transnacionales".

Carta de cinco congresistas en Estados Unidos X / Juan Esteban Silva

¿Qué beneficios tendría Ecuador?

La designación como Aliado Importante no perteneciente a la OTAN permitiría a Ecuador acceder a mecanismos de cooperación más amplios con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, dice el documento firmado por los congresistas estadounidenses.

Entre ellos, se lee en la carta, figuran programas de capacitación, cooperación técnica y acceso a determinados recursos militares.

Además, el país podría solicitar préstamos para adquirir equipamiento militar, participar en proyectos conjuntos de investigación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y acceder a programas de financiamiento para fortalecer sus capacidades de seguridad.

La eventual designación dependerá del análisis y los procedimientos que realicen las autoridades de Washington antes de adoptar una resolución.

¿Qué significa ser aliado principal fuera de la OTAN?

Esta categoría es un reconocimiento que Estados Unidos concede a países con los que mantiene una relación estratégica en temas de defensa.

No implica que el país se convierta en miembro de la OTAN, ni establece obligaciones automáticas de defensa mutua como ocurre entre los integrantes de esa alianza.

La OTAN es una alianza militar creada en 1949 y actualmente está integrada por 32 países de Europa y Norteamérica.

Su principio más conocido es el Artículo 5, que establece que un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

Aunque los aliados principales fuera de la OTAN no forman parte de ese compromiso colectivo, sí pueden acceder a una cooperación más estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa.