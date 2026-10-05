De Manabí, Lago Agrio, Ibarra y Quito: cinco jóvenes que serán profesores de talla internacional

Los docentes Edwin Muñoz, de Manabí, y Maritza Paredes, de Ibarra, visitaron el Capitolio, en Washington DC, antes de empezar a trabajar en su nueva institución educativa en EE.UU.

¿Cuántos profesores de ciudades como Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, Ibarra, o de provincias de la Costa como Manabí han imaginado enseñar fuera de Ecuador?

Esta pregunta se la hacen docentes como Maritza Paredes, Nelly Chacua, Edwin Muñoz, Geovana Rivera y Sofía Zuña. Son cinco de los 13 maestros ecuatorianos que empezarán a dar clases en Estados Unidos en agosto de este 2026.

Los profesores son parte del programa Participate Learning, que cada año recluta educadores de todo el mundo para enseñar en escuelas estadounidenses.

Unos ven las aulas de EE.UU. como un sueño hecho realidad. Otros como una gran oportunidad para continuar el camino que eligieron: el de cambiar el mundo a través de la educación.

Edwin Muñoz Manabita de 35 años.



Tuvo su primera experiencia como docente en un colegio del sur de Quito.

Ha trabajado también como profesor de inglés y de francés para personas adultas.

​Además ha sido educador en una guardería, donde adquirió experiencia con infantes.

​Ha enseñado en un instituciones bilingües, por lo que aspira a convertirse en un maestro de talla internacional y contribuir con la educación ecuatoriana.

Geovana Rivera Quiteña de 40 años.



Tiene 15 añosde experiencia como docente. Empezó en una escuela de Quito.

Ha trabajado con estudiantes desde segundo hasta sexto de básica.

Enseñó en idioma inglés y ha dado clases de educación emocional.

También ha sido coordinadora con grupos de estudiantes y de padres de familia.

Maritza Paredes De la ciudad de Ibarra, 28 años.

Su inicio como maestra fue en clases personalizadas para niños. También empezó a enseñar a estudiantes de colegios en Ibarra mediante sus prácticas preprofesionales.

En su ciudad natal adquirió experiencia como ayudante y después pasó a ser profesora principal.

También ha dado clases en Uniandes y en un instituto.

Nelly Chacua 28 años. De Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana.

Dio clases por primera vez de forma virtual en una universidad de Ecuador.

Además trabajó en un colegio privado en Ibarra como docente de inglés.

En la misma ciudad tuvo experiencia en un instituto de idiomas, donde dio clases de forma virtual.

Un año después consiguió un puesto en una escuela pública de Lago Agrio.

Sofía Zuña De Quito, 27 años.

Tiene aproximadamente ocho años de experiencia e inició con sus prácticas preprofesionales.

En sus inicios se desarrolló como maestra en escuelas públicas por alrededor de cuatro años.

Después empezó a trabajar en instituciones privadas, donde permaneció durante el mismo tiempo.

¿Cómo aplicar al programa?

Al ser parte de Participate Learning, los docentes ecuatorianos pueden trabajar y vivir en EE.UU. entre tres y cinco años. Además, quienes tienen a su familia pueden mudarse con ella a ese país.

Los profesores interesados en esta oportunidad, además de tener el requisito más importante que es la vocación para enseñar, deben contar con:

Título universitario en educación

Al menos dos años de experiencia como educadores

Excelente nivel de inglés

Licencia de conducir

Estar laborando actualmente como docentes en una institución pública o privada en Ecuador.

La aplicación se inicia a través de la página web de Participate Learning. Allí empieza un proceso que incluye entrega de documentos, entrevistas y calificación para ser parte del programa.