¡Vuelve la LigaPro 2026!: los horarios y partidos clave de la fecha 2 en la segunda fase
El partido Liga de Quito ante Barcelona será el más atractivo en el reinicio del campeonato. Independiente del Valle buscará extender su liderato en el torneo.
Barcelona ante IDV por LigaPro
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Actualizado:
05 oct 2026 - 11:24
La segunda fase de la LigaPro 2026 reanuda sus emociones tras la pausa por la Fecha FIFA con el desarrollo de la segunda jornada del calendario. Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, los clubes ecuatorianos vuelven a la cancha repartidos en sus respectivos grupos para seguir sumando puntos en esta etapa del torneo.
El choque más relevante del fin de semana tendrá lugar en la capital, donde Liga de Quito medirá fuerzas ante Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este clásico del balompié tricolor promete acaparar la atención de la hinchada por la rivalidad histórica entre ambos planteles y las pretensiones de liderar la tabla del Hexagonal final.
Dentro de este mismo grupo de lucha por el título, la actividad del sábado arrancará con el duelo entre Independiente del Valle y Aucas en el Estadio Banco Guayaquil. Asimismo, la jornada dominical en Quito se completará temprano con el choque entre Universidad Católica y Macará.
Por los compromisos del cuadrangular de Clasificación, la acción comenzará el viernes con el enfrentamiento entre Libertad FC y Leones del Norte en la ciudad de Loja. El sábado, por su parte, el estadio Christian Benítez de Guayaquil albergará el choque entre Guayaquil City y Club Sport Emelec.
En el Hexagonal del Descenso, la tensión por mantener la categoría se vivirá intensamente en la costa y el austro del país. Delfín SC recibirá a Mushuc Runa en Manta durante la jornada del viernes, mientras que Manta FC rivalizará el sábado frente a Técnico Universitario en ese mismo recinto deportivo.
La fecha cerrará el domingo con el encuentro entre Orense SC y Deportivo Cuenca en Machala. Con todos estos cruces programados, los catorce equipos de la máxima categoría buscarán asegurar triunfos cruciales antes de encarar la tercera fecha del torneo, pactada para el fin de semana del 16 al 18 de octubre.
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