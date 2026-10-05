¡Vuelve la LigaPro 2026!: los  horarios y partidos clave de la fecha 2 en la segunda fase

La segunda fase de la LigaPro 2026 reanuda sus emociones tras la pausa por la Fecha FIFA con el desarrollo de la segunda jornada del calendario. Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, los clubes ecuatorianos vuelven a la cancha repartidos en sus respectivos grupos para seguir sumando puntos en esta etapa del torneo.

El choque más relevante del fin de semana tendrá lugar en la capital, donde Liga de Quito medirá fuerzas ante Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este clásico del balompié tricolor promete acaparar la atención de la hinchada por la rivalidad histórica entre ambos planteles y las pretensiones de liderar la tabla del Hexagonal final.

Dentro de este mismo grupo de lucha por el título, la actividad del sábado arrancará con el duelo entre Independiente del Valle y Aucas en el Estadio Banco Guayaquil. Asimismo, la jornada dominical en Quito se completará temprano con el choque entre Universidad Católica y Macará.

LigaPro 2026 — Programación Fecha 2 (Segunda Fase) Grupo A — Hexagonal Final Partido Fecha Hora Estadio Independiente del Valle vs. S.D. Aucas Sáb 10 oct 11:30 Banco Guayaquil (Quito) U. Católica vs. C.S.D. Macará Dom 11 oct 11:00 Olímpico Atahualpa (Quito) Liga de Quito vs. Barcelona S.C. Dom 11 oct 16:30 Rodrigo Paz Delgado (Quito) Grupo B — Cuadrangular de Clasificación Partido Fecha Hora Estadio Libertad F.C. vs. Leones del Norte Vie 9 oct 13:00 Reina de El Cisne (Loja) Guayaquil City vs. C.S. Emelec Sáb 10 oct 16:30 Christian Benítez (Guayaquil) Grupo C — Hexagonal del Descenso Partido Fecha Hora Estadio Delfín S.C. vs. Mushuc Runa Vie 9 oct 15:30 Jocay (Manta) Manta F.C. vs. Técnico Universitario Sáb 10 oct 14:00 Jocay (Manta) Orense S.C. vs. Deportivo Cuenca Dom 11 oct 13:45 9 de Mayo (Machala)

Por los compromisos del cuadrangular de Clasificación, la acción comenzará el viernes con el enfrentamiento entre Libertad FC y Leones del Norte en la ciudad de Loja. El sábado, por su parte, el estadio Christian Benítez de Guayaquil albergará el choque entre Guayaquil City y Club Sport Emelec.

En el Hexagonal del Descenso, la tensión por mantener la categoría se vivirá intensamente en la costa y el austro del país. Delfín SC recibirá a Mushuc Runa en Manta durante la jornada del viernes, mientras que Manta FC rivalizará el sábado frente a Técnico Universitario en ese mismo recinto deportivo.

La fecha cerrará el domingo con el encuentro entre Orense SC y Deportivo Cuenca en Machala. Con todos estos cruces programados, los catorce equipos de la máxima categoría buscarán asegurar triunfos cruciales antes de encarar la tercera fecha del torneo, pactada para el fin de semana del 16 al 18 de octubre.