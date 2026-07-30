Tres detenidos en Quito por liderar presunta red de trata de personas y explotación sexual

Pasaportes retenidos y cobros clandestinos: Así operaba una presunta red de trata en Quito

Tres personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en distintos sectores de Quito.

La intervención forma parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas y permitió el hallazgo de varios indicios relacionados con el caso.

Allanamientos en varios inmuebles de Quito

Las diligencias se desarrollaron en la provincia de Pichincha, donde las autoridades allanaron varios inmuebles como parte de la investigación.

Según la información preliminar, en estos lugares se encontraban mujeres extranjeras que presuntamente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales de manera clandestina.

Investigación apunta al aprovechamiento de la situación migratoria

De acuerdo con la Fiscalía, los ahora detenidos habrían aprovechado la situación migratoria irregular de las víctimas para mantenerlas en estas condiciones.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existen más personas relacionadas con la presunta red.

Vehículos, dinero y pasaportes entre los indicios

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos vehículos y levantaron varios indicios, entre ellos:

Dinero en efectivo

22 Teléfonos celulares

Pasaportes

Un libro tipo bitácora

Cámaras de videovigilancia

Una caja fuerte

Cartuchos

Un dispositivo datafast

Una computadora portátil

Los elementos incautados serán incorporados a la investigación para determinar cómo operaba la presunta organización y esclarecer los hechos.

Mientras tanto, los tres detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias dentro del proceso.