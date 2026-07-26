Desapariciones en Ecuador: ¿Cómo y dónde denunciar de forma inmediata?

Las denuncias de una persona desaparecida se pueden presentar de manera inmediata si se sospecha un riesgo.

En Quito permanece desparecida Lizeth Bunshi, una mujer de 28 años y madre de un niño. En Guayaquil familiares y amigos buscan a cinco guardias de seguridad.

Las desapariciones en Ecuador aumentaron en el primer semestre de 2026. La Fiscalía registró 3 909 denuncias hasta junio, un 2,8% más que el mismo período del año anterior.

¿Es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición?

La respuesta es no. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional insisten en que la denuncia debe presentarse de inmediato, ya que las primeras horas son fundamentales para orientar las labores de búsqueda y localización.

No espere 24 ni 48 horas para denunciar

A pesar de que todavía persiste el mito de que deben transcurrir uno o dos días para denunciar una desaparición, las autoridades recalcan que esa información es falsa.

La Fiscalía señala que la noticia de una persona desaparecida puede presentarse desde el momento en que se desconoce su paradero, sin importar si se trata de un niño, adolescente o adulto.

Una vez recibida la denuncia, el fiscal dispone de forma inmediata las diligencias investigativas junto con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

¿Dónde reportar una desaparición?

Las autoridades recomiendan acudir inmediatamente a cualquiera de estos puntos:

El Servicio de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía , durante el horario de atención de 08:00 a 17:00.

(SAI) de la , durante el horario de atención de 08:00 a 17:00. Las unidades de la Dinased o la Dinapen , dependiendo del caso, si se trata de un adulto o un niño .

o la , dependiendo del caso, si se trata de un o un . Si la desaparición ocurre durante la noche, fines de semana o feriados, la denuncia también puede presentarse ante la Policía Nacional o un fiscal de turno, quienes activarán el protocolo de búsqueda.

¿Qué llevar para denunciar una desaparición?

Para agilizar la búsqueda, la Fiscalía solicita que quien presente la denuncia entregue la mayor cantidad de información posible, entre ella: