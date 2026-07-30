Clausuran centro clandestino de rehabilitación con 48 internos en Calderón

Un centro clandestino de rehabilitación que funcionaba de manera irregular en el sector de Calderón, en el norte de Quito, fue clausurado durante un operativo en el que se encontraron 48 personas internadas.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que el establecimiento no contaba con la autorización necesaria para ofrecer servicios de rehabilitación para personas con problemas de consumo de alcohol y drogas.

Ante estas irregularidades, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), procedió con la clausura del inmueble y al inicio de los procesos administrativos correspondientes.

Internos recibieron atención

Los 48 internos fueron trasladados para recibir evaluación médica y definir su situación, mientras que las autoridades revisaban las condiciones en las que permanecían dentro del lugar.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, recordó que los centros de rehabilitación que funcionan sin los permisos correspondientes podrían enfrentar una multa superior a USD 4 000.

Clausuras en lo que va del 2026

En lo que va de 2026, se registran 11 clausuras de estos centros, como parte de los operativos para combatir el funcionamiento de estos establecimientos irregulares.

Según la información, entre los hallazgos más frecuentes constan personas hacinadas, presuntos casos de maltrato, armas, sustancias sujetas a fiscalización e incluso ciudadanos que constaban como desaparecidos.