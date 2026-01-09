Policía y autoridades trabajan en la búsqueda de seis jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo

La Policía Nacional y autoridades del cantón Pedro Carbo, en Guayas, trabajan en la búsqueda de seis jóvenes desaparecidos desde el sábado 3 de enero del 2026. Los familiares relataron que el grupo se movilizaba en tres motocicletas y tomó la vía El Jebe–El Palmar, un trayecto que conduce hacia Santa Elena.

La última comunicación con los jóvenes se registró cerca del mediodía de ese mimso sábado. Desde ese momento, los teléfonos celulares permanecen apagados, lo que incrementó la preocupación de sus familiares y amigos.

El Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo también trabaja en las tareas de búsqueda de los desaparecidos y pidió comunicarse con las autoridades competentes o al ECU 911, si hay alguna información sobre estas personas.

Los desaparecidos fueron identificados como Diego Joel Solís, de 21 años; Josué Francisco Merchán Solís, de 19; Cristhian Josué Holguín Jácome, de 23; Josué Johan Ponce Merchán, de 25; Víctor Fernando Borbor Castro, de 22; y Eddi Josué Borbor Castro, de 17 años. Todos son habitantes de la comuna o del recinto Fátima, según confirmaron sus familiares.

Según las primeras investigaciones, los jóvenes se movilizaron en tres motocicletas y tomaron una ruta alterna por una carretera de segundo orden a la altura del cementerio de Sabanilla, un trayecto que conecta con Colonche, en Santa Elena.

El lunes, bomberos de la comuna Colonche informaron que durante la atención de un incendio forestal en una zona apartada encontraron una motocicleta completamente quemada. Moradores del sector indicaron que sujetos desconocidos habrían llevado el vehículo hasta la maleza y luego le prendieron fuego.

Las autoridades investigan si esta motocicleta pertenece a los jóvenes desaparecidos. Hasta el momento, no existe una versión oficial que confirme que alguno de los jóvenes tenga antecedentes penales o vínculos con organizaciones delictivas.