Policía realiza detonación controlada de explosivo en bicicleta en un hotel de Salinas

Equipos de la Policía Nacional acordonaron los alrededores de un hotel ante una amenaza de explosivo.

La Policía Nacional realizó la detonación controlada de un artefacto explosivo colocado en una bicicleta en los exteriores de un hotel de Salinas la tarde de este jueves 16 de octubre de 2025.

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) intervino en la zona y acordonó el área para detonar el dispositivo abandonado en el sitio.

Los moradores de Chipipe, en Salinas, provincia de Santa Elena, se alarmaron tras hallar abandonada una bicicleta con un artefacto explosivo fuera de un hotel.

El sector fue evacuado por seguridad, pero ninguna persona resultó afectada.

Según las autoridades, la carga explosiva colocada en la bicicleta no era alta. Cerca de las 18:00 el GIR detonó el dispositivo de manera segura.

Las causas y responsables de este hecho aún se desconocen, pero la Policía avanza con las investigaciones.

El martes un coche bomba explotó al pie de un concurrido centro comercial del norte de Guayaquil y dejó una persona fallecida y más de una veintena de heridos.

Paralelamente artefactos explosivos fueron detonados en dos puentes de Guayas y Azuay, ocasionando severos daños estructurales que inhabilitaron ambos.