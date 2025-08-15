Hallan más de USD 100 000 en efectivo en urbanización de La Aurora este viernes 15 de agosto

La Policía Nacional realizó allanamientos en distintas viviendas de La Aurora este viernes 15 de agosto del 2025.

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 3.0 en las urbanizaciones Málaga 2 y Santa María de Casa Grande, en la parroquia La Aurora, del cantón Daule, en la provincia de Guayas, este viernes 15 de agosto del 2025.

En una de las viviendas de Santa María de Casa Grande la policía encontró en una maleta más de 100 000 dólares en efectivo, armas, municiones, chalecos antibalisticos, entre otros objetos. Además, los uniformados hallaron altares a la Santa Muerte y elementos con los que se realizaban rituales.

En el lugar también se encontraba una policía en servicio activo que fue detenida para las investigaciones correspondientes.

En simultáneo también se realiza un allanamiento en distintas viviendas en el cantón General Villamil Playas.

Los operativos se dan luego de que la madrugada del domingo 10 de agosto hubo dos muertes violentas en el interior de la urbanización Málaga 2. Hombres armados llegaron en un vehículo, sometieron a los guardias de seguridad e ingresaron a una de las viviendas.

Allí dispararon a quemarropa a dos personas y les provocaron la muerte inmediata. Las autoridades aún investigan las causas del hecho violento.