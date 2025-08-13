Cuatro hombres reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en Pedernales

Cuerpos de personas reportadas como desaparecidas fueron hallados en playa de Pedernales, en Manabí.

La búsqueda de cuatro hombres de La Maná, provincia de Cotopaxi, terminó este miércoles 13 de agosto del 2025. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en una playa de Pedernales, en el norte de Manabí, tras permanecer desaparecidos desde el pasado domingo 10 de agosto.

El primer hallazgo se produjo el lunes 11 de agosto. Las otras tres víctimas fueron halladas la mañana del miércoles 13 de agosto, según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Una alerta del ECU 911 llevó a los agentes hasta el segundo mirador de la playa de Pedernales, donde se confirmó la presencia de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Zambrano Cheme, Juan Diego Ortiz Moreira, Anderson Jairo Moreira Valencia y Cristian Estrella, este último era un mecánico automotriz en La Maná, según Primicias.

Los cuatro hombres viajaron a Manabí por el feriado del Primer Grito de la Independencia. Sus familiares perdieron contacto con ellos y fueron reportados como desaparecidos el domingo 10 de agosto del 2025.

Según las primeras investigaciones, en el trayecto fueron interceptados por sujetos que intentaron robarles el vehículo en el que se movilizaban y fueron asesinados.

Personal de Criminalística realizó el levantamiento de cadáveres y agentes recopilaron evidencias para esclarecer estas muertes violentas.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo, mientras la Policía Nacional investiga este caso y busca a los responsables.