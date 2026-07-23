Saud, Jordán, Aleaga, Luque Lecaro: esto debe pasar para que se dé la extradición

Alias 'Fito' fue el primer ecuatoriano extraditado desde Ecuador a Estados Unidos.

La extradición es un mecanismo de cooperación internacional que permite que una persona acusada o sentenciada por un delito sea entregada por un país a otro para que enfrente un proceso judicial o cumpla una condena.

En Ecuador, este procedimiento volvió al centro del debate tras varios casos de alto perfil, como los pedidos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La Constitución ecuatoriana fue modificada en 2024 para permitir la extradición de ecuatorianos por delitos vinculados al crimen organizado transnacional, una posibilidad que antes no existía.

Desde entonces, el país ha comenzado a tramitar solicitudes bajo las nuevas reglas.

¿Cómo funciona la extradición?

Aunque cada caso tiene particularidades, el procedimiento sigue varias etapas:

Un país presenta la solicitud El proceso inicia cuando un Estado pide formalmente la entrega de una persona requerida por la justicia .

formalmente la entrega de una persona por la . La solicitud debe estar sustentada con documentos judiciales y cumplir los requisitos establecidos en los tratados internacionales o, en su defecto, en el principio de reciprocidad. Se verifica si el pedido cumple los requisitos Las autoridades revisan que la solicitud cumpla con las condiciones legales .

. Entre otros aspectos, se analiza que el delito por el que se requiere a la persona también esté tipificado en Ecuador y que existan elementos suficientes que justifiquen el pedido. La Corte Nacional de Justicia analiza el caso La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia evalúa la procedencia de la extradición .

. Durante esta etapa se realiza una audiencia en la que la persona requerida puede ejercer su derecho a la defensa y presentar argumentos para oponerse al pedido.

en la que la persona puede ejercer su derecho a la defensa y presentar para oponerse al pedido. Los jueces emiten un pronunciamiento sobre si la solicitud cumple o no los requisitos legales. El Presidente toma la decisión final Si la Corte considera procedente la extradición , el expediente pasa al Presidente de la República , quien tiene la facultad de aceptar o negar la entrega de la persona requerida.

considera procedente la , el expediente pasa al , quien tiene la facultad de o la entrega de la persona requerida. Es decir, la decisión judicial es un requisito indispensable, pero la entrega también depende de una resolución del Ejecutivo.

¿Qué tipos de extradición existen?

En Ecuador pueden presentarse dos escenarios:

Extradición activa: cuando Ecuador solicita a otro país la entrega de una persona investigada o sentenciada por la justicia ecuatoriana.

cuando la entrega de una persona investigada o sentenciada por la justicia ecuatoriana. Extradición pasiva: cuando otro Estado pide a Ecuador la entrega de una persona que se encuentra en territorio nacional y es requerida por la justicia de ese país.

Casos de extradición en Ecuador

José Adolfo Macías, alias "Fito"

Uno de los casos más conocidos es el de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', cabecilla de Los Choneros.

Tras su recaptura en Ecuador, el 25 de junio de 2025, Estados Unidos formalizó una solicitud de extradición para que enfrente cargos por presunto tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armas.

La Corte Nacional de Justicia inició el trámite correspondiente y el caso se convirtió en el primero de un ciudadano ecuatoriano procesado bajo las nuevas reglas aprobadas tras la consulta popular, y enviado a Estados Unidos.

Hernán Luque Lecaro

Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y vinculado al caso Encuentro, permanece en Argentina y es requerido por la justicia ecuatoriana.

La Corte Suprema de ese país aprobó la extradición hacia Ecuador el 30 de abril de 2026.

Sin embargo, la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, quien no ha dado luz verde para completar el trámite.

Xavier Jordán y Ronny Aleaga

El empresario Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga son requeridos por la justicia ecuatoriana, procesados por el caso Metástasis.

Jordán permanece en Estados Unidos y Aleaga en Venezuela. Finalmente, en julio de 2026 la Corte Nacional de justicia hizo el pedido oficial para su extradición.

Además, ambos son señalados en el caso del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Karla Saud

Karla Saud, representante de la empresa estadounidense Progen, permanece en España y es requerida por la justicia en Ecuador por el caso Apagón.

La Corte Nacional de Justicia inició el trámite de extradición el 14 de julio de 2026. Mientras tanto, Saud tiene prohibición de salir de España, por lo que se le retiraron sus dos pasaportes.