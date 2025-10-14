Policía investiga cargamento de droga hallada en Santo Domingo valorada en 7 millones de dólares

La Policía Nacional trabaja en un seguimiento a un operativo realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas el pasado domingo 12 de octubre. Este operativo se cumplió en el sector El Toachi como resultado de tareas de inteligencia coordinadas por la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (UIACE).

Según el operativo, los agentes intervinieron en un patio de retención vehicular donde inspeccionaron una volqueta que presentaba anomalías estructurales en su balde. Durante la revisión se detectó un compartimento de doble fondo hábilmente fabricado para ocultar el cargamento ilícito.

En el interior se hallaron 178 paquetes que contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 170 kilos y 880 gramos.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el valor de la droga en territorio ecuatoriano sería de 388 752 dólares. Sin embargo, en el mercado de Estados Unidos, la cifra se elevaría a 5,1 millones, mientras que en Europa, alcanzaría un valor estimado de 7,9 millones de dólares.

Los montos reflejan la magnitud del impacto económico del decomiso, que representa una pérdida significativa para las redes de narcotráfico internacional. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables logísticos y financieros del cargamento.