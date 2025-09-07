Policía rescata a un conductor y recupera dos generadores eléctricos en Quevedo

La Policía Nacional capturó a dos hombres por el secuestro de un conductor y robo de una plataforma que transportaba generadores eléctricos. El hecho ocurrió el sábado 6 de septiembre del 2025.

De acuerdo a la información policial, el conductor de la plataforma estaba circulando por el anillo vial de Quevedo, provincia de Los Ríos. Allí fue interceptado por presuntos integrantes de Los Lobos, grupo calificado como terrorista por el Gobierno de Ecuador y Estados Unidos.

Los uniformados fueron alertados del robo y secuestro. De inmediato se desplegó un operativo con varios allanamientos. En la intervención se desarrolló una persecución y un enfrentamiento armado. Uno de los sospechosos fue herido.

Los detenidos fueron identificados como Julio César A. C., de 31 años, y Jorge Luis P. L., de 34 años. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras que el conductor fue liberado y se encuentra a buen recaudo.

En el lugar también se encontró la plataforma con los dos generadores eléctricos que habían sido robados.

El anillo vial de Quevedo es una de las carreteras más peligrosas del país. Los robos, asaltos y secuestros por armados son constantes.