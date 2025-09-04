¿Qué significa que Estados Unidos declare como terroristas a Los Choneros y Los Lobos?

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró como terroristas a "Los Lobos" y "Los Choneros".

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos declaró como grupos terroristas a "Los Lobos" y "Los Choneros", luego de su reunión con el presidente Daniel Noboa este jueves 4 de septiembre de 2025.

“Esto genera una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes”, dijo ante los medios de comunicación desde el Palacio de Carondelet.

Noboa escribió en su cuenta de X: "Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país".

Rubio añadió que ambas organizaciones delictivas mantienen vínculos con carteles de Venezuela, Colombia y México. "Esto es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país, y nos comprometimos 100% en trabajar en conjunto, porque esto es una amenaza para nosotros también”, finalizó.

Según la noticia pública del Departamento de Estado, Rubio designó como organizaciones terroristas a "Los Choneros" y "Los Lobos" y sus "respectivos alias".

El mismo documento añade que la decisión fue consultada con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro. También se revisaron los reglamentos administrativos, para concluir que existen fundamentos suficientes para dicha declaratoria.

Este documento se publicará en el Registro Federal el 5 de septiembre y desde entonces entrará en vigor.

Rubio adelantó que el Gobierno estadounidense está analizando incluir en esta designación a uno o dos grupos más.

¿Qué implica?