Policía revela detalles del triple crimen ocurrido en la playa de Cojimíes, en Manabí

Tres hombres fueron asesinados en la playa de Cojimíes, en Manabí.

El Teniente Coronel Paúl Salazar Acosta, comandante del Distrito Pedernales-Jama, confirmó que las tres personas asesinadas la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, en la playa de Cojimíes pertenecían al Grupo Armado Organizado "R7".

Según el informe oficial, las víctimas —tres hombres que sumaban múltiples antecedentes penales y una alerta internacional de Interpol— habían llegado a la zona balnearia apenas unas horas antes del ataque.

De acuerdo con el oficial, serían procedentes de Santo Domingo de los Tsáchilas. Asimismo indicó que en el mismo suceso, una mujer resultó herida de bala a la altura del tobillo.

Sicarios huyeron vía marítima

Los sicarios huyeron por vía marítima a bordo de una lancha azul, segùn informó Salazar.

Ante esto, la Policía Nacional desplegó un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas (Marina) y patrullaje aéreo con helicóptero para dar con su paradero.

Paralelamente, el oficial señaló que ejecutan allanamientos interprovinciales en Santo Domingo para capturar a los responsables de esta incursión armada.