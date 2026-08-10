Una oferta de trabajo, un pasaje y el 'infierno': así captan a ecuatorianos para redes de trata
Falsas ofertas laborales en redes sociales son utilizadas para captar a ecuatorianos y ecuatorianas y llevarlos fuera del país.
Ciudadanos rescatados de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral a Camboya.
Policía Nacional
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Actualizada:
10 ago 2026 - 19:00
El caso de Jennifer Mendoza, encontrada muerta en Lima, el 15 de enero de 2026, revela cómo opera el delito de trata de personas con falsas oferta laborales que también ha llevado a ecuatorianos hasta redes de explotación en Camboya.
Buscar trabajo puede convertirse en una trampa
A través de un mensaje por Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp se ofrece un sueldo de hasta USD 3 000, pasaje pagado y alojamiento incluido. Parece una oportunidad. Pero para algunas víctimas es el comienzo de una pesadilla.
Centros de estafas en Camboya
De acuerdo con investigaciones de la Policía de Ecuador, muchas víctimas terminaban en complejos controlados por mafias en Camboya, donde eran obligados a trabajar en centros de estafas informáticas como call centers internacionales.
Allí permanecían vigilados, sufrían amenazas, violencia y, en algunos casos, eran retenidos hasta que sus familias pagaran dinero por su liberación.
Una industria criminal que mueve miles de millones
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estima que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo y genera cerca de USD 150 000 millones al año, de los cuales alrededor de USD 99 000 millones provienen de la explotación sexual comercial.
Las mujeres son las principales víctimas
El Informe Global sobre Trata de Personas de la Unodc revela que el 61% de las víctimas detectadas en el mundo son mujeres y niñas. En América Latina, las principales modalidades siguen siendo la explotación sexual y laboral, mediante engaños relacionados con ofertas de empleo.
¿Cómo operan estas mafias?
De acuerdo con la Policía, las organizaciones primero generan confianza con entrevistas virtuales y contratos aparentemente legales.
Después financian el viaje y, cuando las víctimas llegan al país de destino, les retiran el pasaporte, les exigen pagar supuestas deudas por el traslado y las obligan a trabajar bajo amenazas.
¿Cómo reconocer una falsa oferta?
- Desconfía si ofrecen un salario demasiado alto sin experiencia.
- También si no puedes comprobar que la empresa existe o si todo el proceso ocurre únicamente por redes sociales.
- Alerta si te ofrecen pagar todo el viaje, te piden documentos personales o quieren que viajes inmediatamente.
- No entregues tu pasaporte a desconocidos.
- No envíes dinero para “liberar” una oferta.
- Y no viajes si no puedes comprobar quién está detrás.
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