Una oferta de trabajo, un pasaje y el 'infierno': así captan a ecuatorianos para redes de trata

Ciudadanos rescatados de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral a Camboya.

El caso de Jennifer Mendoza, encontrada muerta en Lima, el 15 de enero de 2026, revela cómo opera el delito de trata de personas con falsas oferta laborales que también ha llevado a ecuatorianos hasta redes de explotación en Camboya.

Jennifer Mnedoza, ecuatoriana que fue encontrada sin vida en Perú, después de ir tras una oferta de trabajo. Redes Sociales

Buscar trabajo puede convertirse en una trampa

A través de un mensaje por Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp se ofrece un sueldo de hasta USD 3 000, pasaje pagado y alojamiento incluido. Parece una oportunidad. Pero para algunas víctimas es el comienzo de una pesadilla.

Centros de estafas en Camboya

De acuerdo con investigaciones de la Policía de Ecuador, muchas víctimas terminaban en complejos controlados por mafias en Camboya, donde eran obligados a trabajar en centros de estafas informáticas como call centers internacionales.

Allí permanecían vigilados, sufrían amenazas, violencia y, en algunos casos, eran retenidos hasta que sus familias pagaran dinero por su liberación.

Una industria criminal que mueve miles de millones

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estima que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo y genera cerca de USD 150 000 millones al año, de los cuales alrededor de USD 99 000 millones provienen de la explotación sexual comercial.

Las mujeres son las principales víctimas

El Informe Global sobre Trata de Personas de la Unodc revela que el 61% de las víctimas detectadas en el mundo son mujeres y niñas. En América Latina, las principales modalidades siguen siendo la explotación sexual y laboral, mediante engaños relacionados con ofertas de empleo.

¿Cómo operan estas mafias?

De acuerdo con la Policía, las organizaciones primero generan confianza con entrevistas virtuales y contratos aparentemente legales.

Después financian el viaje y, cuando las víctimas llegan al país de destino, les retiran el pasaporte, les exigen pagar supuestas deudas por el traslado y las obligan a trabajar bajo amenazas.

¿Cómo reconocer una falsa oferta?