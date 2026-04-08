El portaviones nuclear que llegó a Ecuador: así es el USS Nimitz

El USS Nimitz (CVN-68) es uno de los portaviones nucleares más importantes de la flota de Estados Unidos. Sua arribo a Ecuador genera expectativas.

Su estructura le permite operar como una base aérea móvil, desde donde despegan y aterrizan decenas de aviones militares en medio del océano.

Funciona como una base aérea móvil en el mar

Este enorme buque tiene capacidad para transportar más de 65 aeronaves, entre cazas, helicópteros y aviones de vigilancia, además de albergar a cerca de 5 000 tripulantes, entre personal militar y técnico.

Su propulsión nuclear le permite permanecer largos periodos en operación sin necesidad de reabastecerse de combustible, lo que lo convierte en una de las plataformas militares más autónomas del mundo.

Las capacidades y características

Entre las principales características del portaviones destacan su capacidad para ejecutar operaciones aéreas de largo alcance, coordinar misiones complejas y mantener operaciones continuas durante varios días.

También puede funcionar como un centro de comando desde donde se coordinan operaciones marítimas y aéreas al mismo tiempo, integrando tecnología avanzada de defensa, comunicación y vigilancia.

Estas capacidades le permiten realizar operaciones de precisión a grandes distancias, así como actuar como un punto estratégico para misiones de seguridad y control marítimo.

Cooperación militar y entrenamiento conjunto

La llegada del USS Nimitz también fue destacada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien compartió imágenes del arribo del buque y señaló que esta visita refleja el fortalecimiento de las relaciones internacionales del país.

Según explicó, este tipo de encuentros permite que las Fuerzas Armadas del Ecuador participen en entrenamientos conjuntos que ayudan a mejorar su preparación frente a amenazas como el crimen organizado en el mar.

Además, estos ejercicios permiten intercambiar experiencias y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios reales de seguridad.

Alianzas estratégicas

Las autoridades señalaron que la presencia del portaviones también muestra el nivel de cooperación alcanzado durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, especialmente en temas de seguridad.

Más allá de su poder militar, el USS Nimitz representa un símbolo de alianzas estratégicas y del interés por reforzar la seguridad marítima en la región.

Su visita no solo deja imágenes impactantes por su tamaño, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la cooperación internacional frente a los nuevos desafíos de seguridad.