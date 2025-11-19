Presos de Esmeraldas fueron trasladados a una cárcel de Guayaquil este 19 de noviembre

38 internos de la cárcel de Esmeraldas fueron trasladados a una prisión en Guayaquil, la madrugada de este miércoles 19 de noviembre del 2025. Este traslado ocurrió el mismo día que otros 87 presos desde la cárcel de Machala al puerto principal.

Con los dos traslados, en las últimas horas más de 120 personas arribaron al complejo penitenciario de Guayaquil. Hasta la tarde de este miércoles no se conoce si los presos trasladados son de alta, mediana o baja peligrosidad.

Presos fallecen por tuberculosis

Al menos diez presos murieron, presuntamente por tuberculosis, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, informó este miércoles el Ministerio del Interior.

"Fallecieron por tuberculosis, que son afecciones crónicas. En este momento están realizando la autopsia de ley. De todas manera por favor consulten con SNAI", dijo una fuente del departamento de Comunicación del Ministerio, en referencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

"Estamos esperando los resultados de medicina forense para tener un dictamen oficial", señaló al recalcar que se trata de casos registrados desde el pasado viernes hasta ayer.

La información sobre los fallecimientos ocurre luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los "más peligrosos", según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país.